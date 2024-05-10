العراق يرحب بالاستثمارات الايرانية في الصناعات التحويلية والتكميلية لقطاعه الزراعي

وقال علي غالي نعمه، يوم الخميس، في مدينة أروميه، خلال اجتماع لبحث سبل تصدير منتجات التفاح من محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب ايران) إلى العراق: من المسؤوليات المهمة لوزارة الزراعة العراقية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية وأي مشاكل تطرأ في هذا الاتجاه ستتم معالجتها ويجب حل هذه المشاكل وسد النقص الموجود في الأسواق العراقية.

وأضاف: من المهام الأخرى لوزارة الزراعة توفير نقل المنتجات بين المحافظات العراقية، وموضوع التوريد والنقل يتطلب التنسيق مع العديد من المنظمات ذات الصلة حتى لا تكون هناك مشاكل في هذا المجال.

وقال مسؤول التخطيط الاقتصادي والتجاري في وزارة الزراعة العراقية: تم إعداد نص مشروع مذكرة التعاون مع ايران في هذا الصدد وتم إدراج بنود جيدة جداً، بما في ذلك التعاون التعليمي والزراعي وغيرها من الأمور ذات الصلة، بما يعد أساسا لإقامة التنسيق وزيادة التواصل بين البلدين في القطاع الزراعي.

وأضاف غالي نعمة: نظراً للعلاقات الطيبة بين البلدين فإن هذا الإجراء سيتسارع وتبذل الجهود لإبرام هذه المذكرة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

وتابع: تتمتع الجمهورية الإسلامية بتقدم وخبرات علمية قيمة للغاية في مجال التقنيات الزراعية والميكنة والحفاظ على النباتات والبستنة، وسيكون تبادل هذه المعلومات في شكل دورات عملية أمرًا جيدا للغاية.

وقال: إن احتياجات العراق من المنتجات الزراعية كبيرة، وتوريدها من إيران يتطلب التعاون بين الغرفتين التجاريتين في البلدين.

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