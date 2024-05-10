١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85471791
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وزير الصحة الايراني: ستتم إضافة 15 ألف سرير لمستشفيات البلاد في غضون عام ونصف

١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٠٨ ص
رمز الخبر: 85471791
وزير الصحة الايراني: ستتم إضافة 15 ألف سرير لمستشفيات البلاد في غضون عام ونصف

قم/ 10 ايار/مايو/ارنا- اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي انه ستتم إضافة 15 ألف سرير مستشفى إلى إجمالي أسرة المستشفيات في البلاد حتى نهاية مهام الحكومة (عام ونصف).

وقال عين اللهي يوم الخميس في اجتماع مجلس أمناء جامعة قم للعلوم الطبية: تم تدشين 380 جهازًا طبيًا متطورًا في الحكومة الشعبية (الحالية) في مختلف مناطق البلاد.

واضاف: ستتم إضافة 15 ألف سرير مستشفى إلى إجمالي أسرة المستشفيات حتى نهاية مهام الحكومة.

وتابع عين اللهي: نأمل ألا تكون هناك حاجة لمراجعة المريض إلى محافظة أخرى في أي محافظة، وخاصة في حالة السرطان، فجهودنا جادة في هذا المجال.

وصرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي: ان العلاج المجاني للأطفال في بلادنا هو استثمار طويل الأمد.وفي إشارة إلى الإجراءات المتخذة في قطاع التأمين الصحي،

أضاف عين اللهي: في قطاع التأمين، تم القيام بانشطة غير مسبوقة في تاريخ الرعاية الصحية.

وأكد على تقدم المجال الطبي في البلاد، وقال: في السابق كنا نحتاج لوجود أطباء أجانب في البلاد، أما اليوم وبمساعدة المختصين الايرانيين فقد تم حل الاحتياجات في هذا الصدد.

انتهى ** 2342

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