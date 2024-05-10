وزير الصحة الايراني: ستتم إضافة 15 ألف سرير لمستشفيات البلاد في غضون عام ونصف

وقال عين اللهي يوم الخميس في اجتماع مجلس أمناء جامعة قم للعلوم الطبية: تم تدشين 380 جهازًا طبيًا متطورًا في الحكومة الشعبية (الحالية) في مختلف مناطق البلاد.

واضاف: ستتم إضافة 15 ألف سرير مستشفى إلى إجمالي أسرة المستشفيات حتى نهاية مهام الحكومة.

وتابع عين اللهي: نأمل ألا تكون هناك حاجة لمراجعة المريض إلى محافظة أخرى في أي محافظة، وخاصة في حالة السرطان، فجهودنا جادة في هذا المجال.

وصرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي: ان العلاج المجاني للأطفال في بلادنا هو استثمار طويل الأمد.وفي إشارة إلى الإجراءات المتخذة في قطاع التأمين الصحي،

أضاف عين اللهي: في قطاع التأمين، تم القيام بانشطة غير مسبوقة في تاريخ الرعاية الصحية.

وأكد على تقدم المجال الطبي في البلاد، وقال: في السابق كنا نحتاج لوجود أطباء أجانب في البلاد، أما اليوم وبمساعدة المختصين الايرانيين فقد تم حل الاحتياجات في هذا الصدد.

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