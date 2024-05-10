بدء الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في ايران

ويتنافس 90 مرشحا في الجولة الثانية لانتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي لانتخاب 45 نائبا في 15 محافظة.

وتجري الانتخابات في 22 دائرة انتخابية وهي؛ تبريز، شبستان، ميانه، بارس آباد، سميرم، لنجان، كرج، طهران، ورامين، بيرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابندة، زنجان، شيراز، مرودشت، خرم آباد ، قائمشهر ، ملاير، كرمانشاه وكنبدكاووس لتحديد مصير المقاعد الـ45 المتبقية في المجلس.

وبحسب إعلان لجنة الانتخابات في البلاد، فقد تم تخصيص حوالي 11 ألفا و500 مركزا للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية في عموم البلاد من ضمنها 8 دوائر انتخابية هي تبريز، طهران، آبادان، شيراز، كرمانشاه، خرم آباد، قائمشهر وملاير بصورة الكترونية بالكامل.

يذكر ان المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي جرت يوم 1 آذار /مارس لانتخاب 290 نائبا، حيث تم انتخاب 245 مرشحا للعضوية في المجلس فيما ذهب المرشحون المتبقون لخوض جولة ثانية لانتخاب المقاعد المتبقية البالغة 45.

كما جرت بالتزامن معها انتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائبا.

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