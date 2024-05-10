قائد الثورة: المرحلة الثانية من الانتخابات لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى

وعند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، حضر قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي الى مركز الاقتراع المتنقل رقم 110 في حسينية الامام الخميني (رض) حیث ادلى سماحته بصوته لصالح المرشحين الذين راى انهم الاصلح لتمثيل الشعب في مجلس الشورى الإسلامي في الجولة الثانية من الدورة الانتخابية الثانية عشرة لمجلس الشوری الإسلامي.

وبعد الادلاء بصوته، أكد قائد الثورة الاسلامية على أن المرحلة الثانية من الانتخابات لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى، موضحا بأن الانتخابات في حد ذاتها عمل مهم و أساسي للوطن وللشعب، ولذلك فإن الواجب الوطني على كل إنسان يريد للوطن أن يتقدم ويعمل ويقترب من الأهداف العظيمة هو أنه يشارك في الانتخابات، بحیث لا فرق بین مرحلتان الأولى والثانية .

کما اكد سماحته على انه في المرحلة الثانية سيتم استكمال عدد اعضاء المجلس غيرالمكتمل بالمرحلة الأولى، مبينا انه إذا لم یتم المشاركة في المرحلة الثانية فستبقى أعمال المرحلة الأولى نصف مكتملة متمنیا على جميع الاعزاء المشاركة الواسعة والتصويت في هذه الدورة الثانية من الانتخابات .

واوضح قائد الثورة الاسلامية بأنه كلما زاد عدد الأصوات، كلما كان البرلمان أقوى، وكلما كان البرلمان أقوى، كلما أصبح من الممكن العمل في البلاد.

انتهى**ر.م