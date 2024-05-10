رشقة صاروخية من جنوب لبنان بإتجاه الجليل الاعلى

وأعلنت وسائل إعلام العدو الصهيوني عن سقوط صواريخ مضادة للدروع في منطقة "معيان باروخ" بالجليل الأعلى مما تسبب باندلاع حريق.

وافادت ايضا وسائل اعلام الكيان الصهيوني عن دوي صفارات الانذار مجددا في موقع كرم ابو سالم وكمين محكم للمقاومة الفلسطينية في موقع سعد صايل شرقي رفح بقطاع غزة.

كما افادت قناة الجزيرة عن أن صفارات الإنذار دوت قبل قليل في صوفا وحوليت جنوب قطاع غزة.

وقد أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية "حزب الله" أمس، أنها استهدفت مدرعة للكيان الصهيوني في قاعدة المالكية العسكرية شمال فلسطين المحتلة بالسلاح المناسب مؤكدة على أنه خلال هذه العملية تم إحراق المدرعة العسكرية هذه وقتل وجرح من فيها.

وهذا ويواصل "حزب الله" استهدافاته لمواقع العدو الصهيوني اسنادا منه للمقاومة والشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية المُحاذية للحدود اللبنانية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، اعترفت وسائل الإعلام الصهيونية مرارا وتكرارا بأن حزب الله لا يزال صاحب اليد العليا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الجيش الصهيوني محاصر في هذه المنطقة.

انتهى**ر.م