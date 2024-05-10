خطيب جمعة طهران: الحج رمزا لإكتمال أحكام الدين

ومن على منبر صلاة الجمعة اليوم قدم خطيب جمعة طهران حجة الاسلام" كاظم صديقي" التهاني بمناسبة بداية عقد الكرامة أي الأيام العشرة المعروفة بعشرة الكرامة والتي تبدأ بذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (ع) وتنتهي بذكرى ولادة الامام علي الرضا(ع).

وفي جزء من خطبته اشار الى أيام الحج القادمة، واعتبر الحج رمزا لإكتمال أحكام الدين مضيفا بأن لكل عبادة إما بعدا فرديا وإما بعدا اجتماعيا ،لكن هذه الأبعاد مثبتة ومتضمنة كلها في مناسك الحج.

وفي الجزء الاخر من خطبة الجمعة أشار حجة الاسلام صديقي الى ان الأحداث والمأسي في غزة سوف تشكل نقطة تحول، لأن التيار المنحط في الغرب أظهر مدى تناقض الإنسانية مع كافة حقوق الإنسان.

ووصف إمام جمعة طهران قضية غزة بأنها قضية ذات مؤشر من ناحيتين ، الاولى بأن الشعب الفلسطيني الاعزل يقاوم في احلك الظروف واصعبها القمع والعدوان غير المسبوق ومن ناحية اخری نواجه قسوة ووحشية فظائع الجرائم الصهیونية والامريكية.

واشار الی ان الغرب بإعلامه وسردياته ومن خلال انفاق مليارات الدولارات سعى دوما لتضليل الراي العام وحجب ايصال رسالة وقضية فلسطين الى شعوب العالم، لكن العقل المدبر للمقاومة وجبهتها لفت الانتباه الى هذه القضية، لدرجة أن الطلاب نزلوا الى الميدان في حركة عفوية منسقة وتم اعتقالهم وتعذيبهم، وشهد العالم وحشية المتشدقين بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في تعاملهم مع الطلاب والاناث.

کما اكد خطيب جمعة طهران على هذا العام هو عام "حج البراءة " وبأن جمیع الحجاج بغض النظر عن العرق، سوف یهتفون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل.

انتهى**ر.م