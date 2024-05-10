آخر التطورات في غزه..القسّام تنفذ عملاً عسكرياً مركباً في رفح و جیش الاحتلال يقرّ بمقتل 4 جنوده

وفي التفاصيل، أوضحت كتائب القسّام أنّها استهدفت مبنى تحصّن فيه عدد من الجنود الإسرائيلين، بقذيفة "TBG"، بينما استهدفت ناقلة جند تابعةً للاحتلال كانت أسفل المبنى، بقذيفة "الياسين 105".

إلى جانب ذلك، استهدفت "القسّام" مجموعةً راجلةً من الجنود الإسرائيليين، الذين كانوا بجوار الناقلة، بقذيفة مضادة للأفراد، موقعةً كل أفرادها بين قتيل ومصاب.

وأعلنت كتائب القسّام أيضاً إيقاعها قوةً إسرائيليةً في كمين محكم، حيث فجّرت حقل ألغام مُعدِّ مسبقاً داخل موقع ثكنة سعد صايل، شرقي رفح، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب.

واستهدفت "القسّام" دبابتين إسرائيلتين بقذائف "الياسين 105"، وذلك في محيط ثكنة سعد صايل شرقي رفح. وفي المنطقة نفسها، دمّرت ناقلة جند تابعةً للاحتلال، بقذيفة "الياسين 105" أيضاً، حيث اشتعال النيران فيها.

وفي منطقة أبو حلاوة، شرقي رفح، استهدفت كتائب القسّام دبابة "ميركافا" إسرائيليةً بقذيفة "الياسين 105".

وفي كيان الاحتلال، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع "حادثين قاسيين" في رفح، حيث تم تفجير عبوة في آلية من نوع "نمر"، بينما استهدفت آلية أخرى لصاروخ مضاد للدروع.

وأشار إعلام الاحتلال إلى مقتل 4 جنود في هذين الحادثين، وإصابة جندي خامس، موضحةً أنّ حالته ميؤوس منها.

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*المصدر: المیادین