رئيس الجمهورية: آمل أن يتم تشكيل برلمان قوي بتصويت الشعب

وقد ادلى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله إبراهيم رئيسي بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، التي أجريت إلكترونيا، بعد ظهر اليوم الجمعة في مسجد صاحب الزمان(عج) في بلدة صالح آباد جنوب غرب طهران.

وبعد الادلاء بصوته، صرح اية الله رئيسي بأن الانتخابات تجرى بشكل امن ونزيه وشفاف وبتعاون واسع كما اوصى قائد الثورة الاسلامية.

واضاف رئيس الجمهورية بأنه من سمات نظام الجمهورية الإسلامية انه يقوم على الجمهورية ومعيارها صوت الشعب ورأيه بحيث ان كل المؤسسات في هذا البلد يعتمد على تصويت الشعب، مشيرا الى نظام الجمهورية الإسلامية يعتمد على تصويت الشعب فعلا وليس قولا كما يتظاهر الاخرون الذين يتحدثون عن الديمقراطية و تصويت الشعب.

واكد على ان العدو يحمل الحقد والضغينة دوما تجاه عوامل قوة البلاد ومنها ان نظام الجمهورية الاسلامية الذي يقوم على الجمهورية ومعيارها صوت الشعب ورأيه.

كما اعرب عن امله في أن يتم تشكيل مجلس قوي في الموعد المحدد بتصويت واختيار الشعب ليستطيع سن القوانين القوية التي تصب في مصحلة الوطن مضيفا بأن وجود برلمان قوي مع حكومة قوية يمكن أن يخلقا إيران قوية.

انتهى**ر.م