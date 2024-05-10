طوفان مليوني متجدد في الیمن نصرة لشعب الفلسطيني

ولأجل غزة تخرج بالتزامن مع المسيرة المركزية بالعاصمة صنعاء اليوم الجمعة مسيرات مليونية في أكثر من 180 ساحة في 14 محافظة حرة.

وحمل المتظاهرون العلمين اليمني والفلسطيني، ورايات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية المتغطرسة في المنطقة والعالم، والداعية إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، واللافتات المنددة بالجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

وردد المشاركون هتافات منها (من صعدة ألف تحية.. لغزة الأبية)، (ليس لدينا خط أحمر.. والقادم أدهى وأمر)، (التصعيد بالتصعيد.. واليمني بأسه شديد)،(المراحل قادمة.. خمس وست وثامنه)، (التصعيد قادم و خطير.. و الحريق يزداد سعير)، (واصل تصعيدك واصل.. يا الشعب اليمني الباسل)، (واصل يا شعب الثبات.. زحفك في كل الساحات)، (واصل واصل باستمرار.. دعمك يا شعب الأنصار)، (واصل يا شعب الصمود.. معركة الفتح الموعود).

كما هتفوا بعبارات (في قانون الأمريكان.. لا حريه للإنسان)، (أمريكا ام الإرهاب.. والشاهد حبس الطلاب)، (قولوا لأمريكا انسحبي.. من حول البحر العربي)، (سفن أمريكا با تغرق. و بوارجها با تحرق)، (الجهاد الجهاد كل الشعب على استعداد)، (يا غزه يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين)، ( يا غزّة واحنا مَعَكـُم أنتم لستم وحدكم).

انتهی**2054