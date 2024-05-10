بدء فرز الاصوات في بعض الدوائر للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

وقال طحان نظيف، في تصريح صحفي حول عملية إجراء المرحلة الثانية من انتخابات الدورة الـ 12 لمجلس الشورى الاسلامي: مع التمديد الذي تم حتى الساعة العاشرة مساء، أصبح الموضوع تحت تصرف المحافظين، وطبعاً في بعض الفروع تم الانتهاء من عمليات الاقتراع وبدأت عملية التصويت وفرز الأصوات.

وقال: إن مسؤولي الشؤون التنفيذية والرقابية ملزمون بتوفير الفرصة للتصويت من قبل كل الاشخاص المتواجدين في مراكز الاقتراع.

وأوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور أنه لم تكن هناك أي انتهاكات جادة في هذه الجولة من الانتخابات، وقال: بامكان المواطنين والمرشحين أن يرسلوا لنا الحالات والوثائق التي لديهم حول الانتهاكات المحتملة من خلال الأنظمة المعتمدة، وسيقوم زملاؤنا في اللجنة المركزية للانتخابات بمتابعة هذه القضايا.

كما صرح طحان نظيف عن نزاهة الانتخابات: سنتلقى الشكاوى والمستندات والوثائق من المرشحين والمواطنين خلال أسبوع، وبعدها سنقوم بمراجعتها، وسنعلن عن نتائج دراسة صحة الانتخابات في الدوائر الانتخابية الـ 22، في غضون اسبوعين لنشهد بعدها الافتتاح الرسمي للبرلمان الثاني عشر.

وانطلقت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي الجولة الثانية من انتخابات الدورة الـ 12 لمجلس الشورى الاسلامي وتم تمديدها لغاية الثامنة ومن ثم الى التاسعة وبعدها الى العاشرة مساء.

وتنافس 90 مرشحا في الجولة الثانية لانتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي لانتخاب 45 نائبا في 15 محافظة.

وجرت الانتخابات في 22 دائرة انتخابية وهي؛ تبريز، شبستان، ميانه، بارس آباد، سميرم، لنجان، كرج، طهران، ورامين، بيرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابندة، زنجان، شيراز، مرودشت، خرم آباد ، قائمشهر ، ملاير، كرمانشاه وكنبدكاووس لتحديد مصير المقاعد الـ45 المتبقية في المجلس.

وبحسب إعلان لجنة الانتخابات في البلاد، فقد تم تخصيص حوالي 11 ألفا و500 مركزا للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية في عموم البلاد من ضمنها 8 دوائر انتخابية هي تبريز، طهران، آبادان، شيراز، كرمانشاه، خرم آباد، قائمشهر وملاير بصورة الكترونية بالكامل.

يذكر ان المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي جرت يوم 1 آذار /مارس لانتخاب 290 نائبا، حيث تم انتخاب 245 مرشحا للعضوية في المجلس فيما ذهب المرشحون المتبقون لخوض جولة ثانية لانتخاب المقاعد المتبقية البالغة 45.

كما جرت بالتزامن معها انتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائبا.

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