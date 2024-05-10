وكتب كنعاني على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الجمعة: الوقاحة على الطريقة الصهيونية، أي بعد قتل (الصهاينة) أكثر من 34 ألف امرأة وطفل ومواطن فلسطيني بريء خلال 7 أشهر من جرائم الحرب والانتهاك الجسيم للقوانين واللوائح والحقوق الإنسانية الدولية واتهامهم بالإبادة الجماعية، يتوقعون التشجيع من المجتمع الدولي!.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الوقاحة تعني أن ميثاق الأمم المتحدة له قيمة طالما بقي أعضاء المنظمة صامتين أمام كل هذه الجرائم والظلم والوحشية!!.

وألقى ممثل الكيان الصهيوني في منظمة الامم المتحدة جلعاد إردان ميثاق الأمم المتحدة في آلة تقطيع الورق يوم الجمعة في الأمم المتحدة قبل تصويت الجمعية العامة على قرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وأيد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة حق فلسطين في أن تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة في قرار صدر يوم الجمعة.

وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 143 صوتًا مقابل 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت.

انتهى ** 2342