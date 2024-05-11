محسن رضائي يعلق على إهانة المندوب الصهيوني لميثاق الأمم المتحدة

وفي الوقت الذي كانت تتم فيه دراسة مشروع قرار مجموعة الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العضوية الكاملة لفلسطين في هذه المنظمة، قام "جلعاد إردان" سفير ومندوب الكيان الصهيوني المزيف في الأمم المتحدة بخطوة مهينة بالقائه، امام انظار الجميع، ميثاق الأمم المتحدة في جهاز تقطيع الاوراق.

وتعليقا على هذه الخطوة غير الدبلوماسية للمندوب الصهيوني في الأمم المتحدة واهانة ميثاق الأمم المتحدة، كتب محسن رضائي في الفضاء الافتراضي: مثلما قام مندوب الكيان الصهيوني المهرج بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة، سيحل اليوم الذي سيتم فيه سحق هذا الكيان على يد شعب فلسطين المقاوم والشعوب الحرة في العالم. في ذلك اليوم، سيكون العالم أيضًا أكثر أمانًا.

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