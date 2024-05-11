المقاومة في غزة تستبسل في التصدي لتوغلات الاحتلال وتجهز على 5 من جنوده

وافادت "الميادين" ان وسائل إعلام إسرائيلية، اعترفت الجمعة، بمقتل 5 جنود إسرائيليين في خلال المعارك البرية في مناطق قطاع غزّة.

ووصف الإعلام الإسرائيلي كمين المقاومة في رفح بأنّه "حدثٌ قاسٍ"، وكانت سبقته اشتباكات وكمائن أخرى في حي الزيتون، شمالي القطاع.

وفي وقتٍ سابق من يوم الجمعة، أعلنت "كتائب القسّام" إيقاعها قوةً إسرائيليةً في كمين محكم، بحيث فجّرت حقل ألغام مُعَدّاً مسبّقاً داخل موقع ثكنة سعد صايل، شرقي رفح، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب.

واستهدفت "القسّام" دبابتين إسرائيلتين بقذائف "الياسين 105"، في محيط ثكنة سعد صايل، شرقي رفح.

وفي المنطقة نفسها، دمّرت ناقلة جند تابعةً للاحتلال، بقذيفة "الياسين 105" أيضاً، واشتعلت النيران فيها.

بدورها، أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، أنّها قصفت قوات الاحتلال في محور "نتساريم" وسط قطاع غزّة بمنظومة صواريخ "رجوم 114"، بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.

وقصفت "كتائب القسّام"، بالاشتراك مع "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بقذائف الهاون تجمعاً لجنود العدو وآلياته المتوغلين في شرقي ثكنة سعد صايل، شرقي رفح، جنوبي قطاع غزّة.

وأعلنت "كتائب القسّام" أنّ مجاهديها تمكّنوا من تفجير فتحة نفق في قوّة إسرائيلية من سلاح الهندسة، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

وفي محور مدينة غزّة، أعلنت "كتائب القسّام" أنّها قنصت ضابطاً إسرائيلياً جنوبي حي الزيتون في غزة، وقالت إنّه أُصيب إصابةً مباشرة.وأعلنت "القسّام" أنّها استهدفت، بالتعاون مع "كتائب الأنصار"، طائرة مروحية إسرائيلية، شرقي حي الزيتون، بصاروخ "سام 7".

وفي منشورٍ، نشرته "القسام" في قناتها في "تلغرام"، تحت عنوان "الوقت ينفد.. حكومتكم تكذب"، قالت فيه إنّها أنقذت، قبل أيام، في اللحظات الأخيرة، أحد أسرى العدو بعد محاولته الانتحار في مكان أسره.

وحمّلت العدو الإسرائيلي ونتنياهو شخصياً المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة، بدنياً ونفسياً، لدى بعض أسرى العدو الإسرائيلي في قطاع غزّة.

*المقاومة تقصف بئر السبع المحتلة

وأعلنت "كتائب القسّام" أنّها قصفت مجدداً مدينة بئر السبع المحتلة، جنوبي فلسطين المحتلة، برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "صفارات الإنذار دوّت في بئر السبع.

وكذلك، قصفت المقاومة المستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزّة.

بدورها، قالت "سرايا القدس" إنّها قصفت تجمعاً لجنود العدو وآلياته المتوغلين في شرقي مدينة رفح، بصلية صاروخية من نوع 107.

وأضافت "سرايا القدس" أنّ مجاهديها أكّدوا تحقيق إصابات مباشرة بين جنود العدو بعد قصفهم بقذائف الهاون في محيط ثكنة سعد صايل، شرقي رفح.

وفي مدينة غّزة، أعلنت "سرايا القدس" أنّها قصفت، بوابلٍ من قذائف الهاون، جنود العدو وآلياته المتوغلين في جنوبي حي الصبرة، مشيرةً إلى أنّها استهدفت بقذيفة "تاندوم" عدداً من جنود العدو، كانوا يعتلون برج دبابة في مقابل مستوصف الزيتون، محققين إصابةً مباشرة.

ويوم الجمعة، أعلنت "سرايا القدس" سيطرتها على طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، في رفح، جنوبي قطاع غزّة.

من جانبها، أعلنت "كتائب شهداء الأقصى" أنّها قصفت تجمعاتٍ لجنود العدو الإسرائيلي، وآلياتهم العسكرية، بقذائف الهاون، جنوبي حي الصبرة في مدينة غزة.

وتابعت أنّ مقاتليها خاضوا اشتباكاتٍ ضارية مع قوات العدو في محور صدّ التقدّم، جنوبي حي الزيتون، في مدينة غزّة.

وقصفت "كتائب شهداء الأقصى"، في وقتٍ سابق من يوم الجمعة، تجمعات جنود الاحتلال وآلياته، بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل، في محيط منطقة أبو حلاوة.

وبعد عودتهم من مناطق الاشتباك، أكد مقاتلو "شهداء الأقصى" استهداف آلية إسرائيلية بقذيفة "RPG"، والاشتباك مع قوة راجلة مكوّنة من 8 جنود بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، في شرقي رفح، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 11 جندياً بعد أن دهست آليتهم عشاً للدبابير جنوب قطاع غزة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

انتهى ** 2342