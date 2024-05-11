احدث النتائج الرسمية للجولة الثانية للانتخابات البرلمانية في ايران  

وتمكن المرشحون التالية اسماؤهم من الفوز في المرحلة الثانية من الانتخابات:

-طهران: بیجن نوباوه وطن ، محمد سراج ، ابوالفضل ظهره وند ، حسین صمصامي ، زهره لاجوردي ، احمد نادري ، ابراهیم عزیزي ، سمیه رفیعي ، بیمان فلسفي ، ابوالقاسم جراره ، سید مرتضی محمودي ، مجتبی رحمان دوست ، عبدالحسین روح الامیني ، مجتبی زارعي ، زینب قیصري ، علي رضا سلیمي.

-آبادان: جواد سعدون زاده وسيد محمد مولوي.

-ملاير: أحمد آريائي.

-خرم آباد وجكيني: هادي هاشمي نيا ورضا سبهوند.

-قائم شهر: عمران عباسي كالي وعلي كشوري.

-شيراز وزرقان: سيد اسماعيل حسيني وابراهيم عزيزي.

-بيرجند ودرميان وخوسف: سيد حسن هاشمي.

-شبستر: محمود طاهري.

-تبريز واسكو وآذر شهر: علي رضا منادي وعلي جعفري ‌آذر ورضا صدیقي وعلي رضا نوین.

-ميانة: مهدي اسماعيلي.

-لنجان: اکبر بولادي باغبادراني.

-بارس آباد وبيلة سوار واصلاندوز: ابراهيم فهيمي.

-ورامين وقرجك وبيشوا: علي خزائي.

-كرمانشاه: عبدالرضا مصري وفضل الله رنجبر.

-رامهرمز ورامشير: امير حسين نظري.

-خدابندة: احمد بيكدلي.

وبقيت هنالك 6 دوائر انتخابية لم يعلن عن نتائجها لغاية الان.

وانطلقت في الساعة الثامنة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي الجولة الثانية من انتخابات الدورة الـ 12 لمجلس الشورى الاسلامي وتم تمديدها لغاية الثامنة ومن ثم الى التاسعة وبعدها الى العاشرة مساء.

وتنافس 90 مرشحا في الجولة الثانية لانتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي لانتخاب 45 نائبا في 15 محافظة.

وجرت الانتخابات في 22 دائرة انتخابية وهي؛ تبريز، شبستان، ميانه، بارس آباد، سميرم، لنجان، كرج، طهران، ورامين، بيرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابندة، زنجان، شيراز، مرودشت، خرم آباد ، قائمشهر ، ملاير، كرمانشاه وكنبدكاووس لتحديد مصير المقاعد الـ45 المتبقية في المجلس.

وبحسب إعلان لجنة الانتخابات في البلاد، فقد تم تخصيص حوالي 11 ألفا و500 مركزا للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية في عموم البلاد من ضمنها 8 دوائر انتخابية هي تبريز، طهران، آبادان، شيراز، كرمانشاه، خرم آباد، قائمشهر وملاير بصورة الكترونية بالكامل.

يذكر ان المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي جرت يوم 1 آذار /مارس لانتخاب 290 نائبا، حيث تم انتخاب 245 مرشحا للعضوية في المجلس فيما ذهب المرشحون المتبقون لخوض جولة ثانية لانتخاب المقاعد المتبقية البالغة 45.

كما جرت بالتزامن معها انتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائبا.

انتهى ** 2342