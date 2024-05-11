عمليات مكثفة للمقاومة في لبنان ضد مواقع الاحتلال وجنوده

وبعد نحو ساعة ونصف ساعة من استهداف القاعدة، وفي أثناء تجمّع جنود العدو في القاعدة لرفع الأضرار، أعاد المقاومون استهداف الموقع للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأعلنت المقاومة استهداف مستوطنة "كريات شمونة" بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، بالإضافة إلى استهداف ثكنة "يفتاح" بالأسلحة الصاروخية وراجمة ‏فلق.

وأكدت المقاومة أنّ هاتين العمليتين جاءتا رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، ‏وآخرها في بلدة طير حرفا.

وقبل ذلك، استهدف المقاومون موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة.

وظهر الجمعة، استهدف المقاومون التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع "مسكاف عام"، ودمروها.

الاعتداءات على الجنوب تتواصل

وفي وقتٍ سابق من يوم الجمعة، زفّت المقاومة الإسلامية المجاهد أحمد علي مهدي، من بلدة عدشيت في جنوبي لبنان، شهيداً في طريق القدس.

بدورها، زفّت كشافة الرسالة الإسلامية المسعف الشهيد غالب حسين الحاج، في أثناء قيامه بواجبه الوطني وواجبه الإنساني، دفاعاً عن لبنان والجنوب.

وارتقى الشهيدان من جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة طير حرفا الجنوبية.

في غضون ذلك، تتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قرى الجنوب وبلداته.

وأفادت مراسلة الميادين بأنّ الطيران الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات في القطاع الشرقي، استهدفت بلدات الخيام وكفركلا والطيبة وميس الجبل.

وقبل ذلك، قصف طيران الاحتلال الحربي أطراف بلدة عيتا الشعب.

وألقى الاحتلال قنابل فوسفورية حارقة على أطراف حلتا وكفرشوبا، كما ألقى قذائف فوسفورية على أحراج البلدات المقابلة لمستوطنة "مسكاف عام".

وتحدثت مراسلة الميادين، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن قصفٍ مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة بليدا، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام.

انتهى ** 2342