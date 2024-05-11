سفيرة بوليفيا لدى طهران: يتعين علينا اظهار الواقع السلمي لبرنامج ايران النووي للعالم

وفي مقابلة مع وكالة ارنا على هامش مؤتمر أصفهان النووي الدولي، صرحت سفيرة بوليفيا لدى إيران "رومينا غوادالوبي بيريز راموس" إنه على الرغم من الاتهامات الموجهة الى إيران، فإن تقدم الأنشطة النووية الإيرانية سلمي تماما بحيث تظهر الإنجازات الإيرانية في مختلف المجالات، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وتشخيص وعلاج الأمراض الفتاكة مثل السرطان، هذه الحقيقة.

واضافت سفيرة بوليفيا لدى ايران :"إن طبيعة البرنامج النووي الإيراني سلمية وعلينا أن نظهر هذه الحقيقة المهمة للعالم".

وعن أهمية عقد مؤتمر أصفهان النووي الدولي، أشارت راموس الى الضغوط التي تمارس على إيران من قبل الدول الغربية موضحة انه وعلى الرغم من أن إيران تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسنوات عديدة وأظهرت نهجها السلمي من خلال تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، إلا أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من هذا الاتفاق وفرضت بشكل غير عادل سلسلة من العقوبات واسعة النطاق على إيران لوضعها تحت الضغط.

وفي المقابل وكنتيجة عكسية لسياسة العقوبات، صرحت سفيرة بوليفيا لدى إيران إنه على الرغم من الاتهامات الموجهة الى إيران، فإن تقدم الأنشطة النووية الإيرانية سلمي تماما بحيث تظهر الإنجازات الإيرانية في مختلف المجالات، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وتشخيص وعلاج الأمراض الفتاكة مثل السرطان، هذه الحقيقة.

وفي اشارة الى ان ازاحة الستار عن أحدث أدوية التشخيص الإشعاعي يظهر مدى تسارع الصناعة النووية السلمية في إيران،اوضحت راموس بأن لهذه المستحضرات الصيدلانية المشعة أهمية كبيرة في علاج السرطان ولها سعر مرتفع في العالم وقد تمكنت ايران من انتاج هذه المستحضرات بتقنيتها المحلية رغم العقوبات المفروضة عليها.

واضافت انه وفي حين أن هدف العقوبات هو جعل الدول المستهدفة أكثر اعتمادا وخضوعا،فقد أظهرت إيران أنه من الممكن الوقوف في وجه أشد العقوبات بالاستقلالية والاعتماد على القدرات المحلية و الداخلية.

وعن التعاون الوثيق بين إيران وبوليفيا في مجال العلوم والتكنولوجيا،اشارت سفيرة بوليفيا لدى إيران الى ان إيران نفذت خطط استثمارية واسعة النطاق في دول أمريكا الجنوبية،وعليه فإن خطوات تطوير وتوسيع المؤسسات الصحية والعلاقات العلمية والتعليمية، وكذلك التعاون في مجال النانو والتعاون النووي السلمي، مدرجة في جدول أعمال إيران وبوليفيا.

واضافت بأنه سيكون هناك المزيد من التعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وعلاج الأمراض الصعبة للاستفادة من الإنجازات النووية الإيرانية الناجحة.

ونظراً للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، اعربت راموس عن احترام بلادها لهذا البرنامج معتبرة بأن لإيران الحق في تحقيق نتائج سلمية جديدة في المجال النووي .

كما صرحت بأن هذا النهج الذي قاومت به ايران السياسة الأحادية للولايات المتحدة، له دور مهم وتقدمي بالنسبة للدول الأخرى التي تتعرض لضغوط مماثلة من الولايات المتحدة.

يشار الى ان مؤتمر اصفهان للعلوم والتقنية النووية افتتح يوم الاثنين 6 ايار/مايو 2024 بمدينة اصفهان بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي.

وعلى هامش هذا المؤتمر ، التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي .

وقد لاقى هذا المؤتمر ترحيبا واسعا من قبل العديد من المسؤولين الأجانب.

انتهى**ر.م