استشهاد 20 فلسطينيا في قصف الاحتلال الصهيوني على غزة

وأعلنت المصادر عن وصول جثامين 20 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عقب قصف إسرائيلي على مناطق عدة.

كما أصيب في هذه الهجمات عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين.

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