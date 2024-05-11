١١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:١٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85472771
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Dossier

استشهاد 20 فلسطينيا في قصف الاحتلال الصهيوني على غزة

١١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:١٩ ص
رمز الخبر: 85472771
استشهاد 20 فلسطينيا في قصف الاحتلال الصهيوني على غزة

طهران/ 11 أيار/مايو/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية عن استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأعلنت المصادر عن وصول جثامين 20 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عقب قصف إسرائيلي على مناطق عدة.

كما أصيب في هذه الهجمات عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين.

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