استشهاد 20 فلسطينيا في قصف الاحتلال الصهيوني على غزة

وأعلنت المصادر عن وصول جثامين 20 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عقب قصف إسرائيلي على مناطق عدة.
كما أصيب في هذه الهجمات عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين.
انتهى**3276
طهران/ 11 أيار/مايو/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية عن استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.
وأعلنت المصادر عن وصول جثامين 20 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عقب قصف إسرائيلي على مناطق عدة.
كما أصيب في هذه الهجمات عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين.
انتهى**3276
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