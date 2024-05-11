الجبهة الشعبية ترحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأييداً لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بیان له امس الجمعة: على الرغم من أن هذا القرار يحمل طابعاً رمزياً بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، إلا أنه مقدمة لتغيرات هامة لصالح القضية الفلسطينية، تزيد من عزلة الكيان الصهيوني، وتفضح الدور الأمريكي المنُحاز، وتورطه في الجرائم الصهيونية المستمرة على الشعب الفلسطيني.

وتابعت: إن فشل المؤسسة الأممية حتى الآن في إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه التاريخية، يؤكد مجدداً أنها بحاجة إلى إصلاحات داخلية في لوائحها وآليات اتخاذ القرار فيها، بعيداً عن النفوذ الأمريكي.

و جاء في البیان:نؤكد بأن تصاعد الحراك الشعبي في العالم أجمع وعلى رأسه انتفاضة الطلاب في الجامعات انتصاراً لغزة وشعبهاوتنديداً بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، تَحوّلات تاريخية هامة ستزيد من حالة الضغط على المؤسسات الاممية وبلدان العالم لصالح القضية الفلسطينية.

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