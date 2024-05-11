الإيرانية "مريم ميرزاخاني" أول امرأة نالت ميدالية "فيلدز" في علم الرياضيات

وتعد مريم ميرزاخاني، المولودة سنة 1977 التي تمنح منذ سنة 1936 لعلماء رياضيات دون سن الأربعين، وهي بمثابة جائزة نوبل في مجال الرياضيات.

وحصلت على بكالوريوس العلوم في الرياضيات من جامعة شريف الإيرانية في عام 1999. ثم ذهبت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة لمواصلة تعليمها، وحصلت على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة هارفارد في عام 2004. وأصبحت أستاذة كاملة للرياضيات عندما بلغت الـ31 من عمرها، في 2008 في جامعة ستانفورد.

العمل العلمي

وساهمت ميرزاخاني في العديد من النظريات حول سطح ريمان، متخصصة في الرياضيات الهندسية للاشكال غير التقليدية، وفي البحث عن وسائل جديدة لتحديد احجام المساحات المنحنية.

وعملت ميرزاخاني الذي اسهمت به واهلها للفوز بجائزه فيلدز ميدال يتعلق بسطوح ريمان ومن خلال عملها في هذا المجال استطاعت ان تضع صيغه عامه لحساب عدد المنحنيات الجيوديسيه المغلقه في سطوح ريمان الذي يحتوى على عد كبير جدا من الثقوب أو الفجوات "هذا العدد يسمى Genus ".

وميرزاخاني حائزة على العضوية في الاكاديمية الوطنية الامريكية للعلوم تعد مؤشرا علي التفوق العلمي حيث يتم اختيار الاعضاء علي اساس انجازاتهم البحثية. وكان البرت انشتين و طوماس اديسون الي جانب الكساندر غراهامبل من اعضاء هذه الاكاديمية.

وبعضويتها في الاكاديمية الامريكية تكون الدكتورة ميرزاخاني ضمن 84 عضوا فيها ممن سيتم الاعلان عن عضويتهم في نيسان/ابريل العام المقبل بشكل رسمي.

حققت شهرة طاغية في الرياضيات

واکتسبت مریم میرزاخاني شهرة طاغية في الرياضيات وارفعت اسم ایران فی العالم کونها جسدت عزم السيدات والشباب الايرانيين العالي في تحقيق نجاحات باهرة والحصول على ذروة الفخر والاعتزاز.

رحیل العالمة الايرانية

ودخلت مريم ميرزاخاني، إلى المستشفى في الولايات المتحدة بسبب تدهور الأوضاع الصحية الناجمة عن تكرار معاودة رجوع السرطان المتكرر، وأكدت الفحوص الطبية ان السرطان قد انتشر الى نخاع العظام قبل بضعة اسابيع من وفاتها.

وقد تم تشخيصها بسرطان الثدي قبل أربع سنوات، أي قبل عام من تسجيلها كأول امرأة على الإطلاق للفوز بميدالية فيلدز، وقد وضع الفريق الطبي العبقرية تحت رعاية مكثفة لعلاجها للمرة الثالثة من نفس السرطان. لكنها رحلت يوم 14 یولیو 2017، جراء مضاعفات إصابتها بالسرطان.

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