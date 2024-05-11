حماس: تقارير دولية كشفت جزءا ضئيلا من فظائع الاحتلال

وكشف تحقيق لشبكة "سي إن إن" عن انتهاكات تمارسها "إسرائيل" ضد فلسطينيين في مركز اعتقال سري بصحراء النقب.

وأوضح البيان أن التقرير كشف عن حالة التعذيب والوحشية التي يتعامل بها جيش الاحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، و"الذين يحتجزهم في معتقلات سرية، لاتخضع لأية رقابة، ويرتكب فيها أبشع أشكال التعذيب والسادية التي لا يمكن للإنسانية أن تستوعبها".



وتابع: "هذا التحقيق مضافة له الشهادات المروعة التي رواها من أفرج عنهم مؤخراً من تلك المعتقلات السرية، التي هي أشبه بمسالخ بشرية تتجاوز جرائم وفظائع النازية، ليستدعي من المنظمات الحقوقية الدولية توثيق هذه الجرائم".

واعتبر أن "ارتكاب هذه الفظائع ليس مجرد إخفاق للمجتمع الدولي بكافة مؤسساته أو أنها وصمة عار في جبين الإنسانية، بل إنه يتعدى ذلك إلى تهديد السلم الدولي عبر السماح لهؤلاء القتلة والفاشيين بالإفلات من العقاب".



وشددت حماس في بيانها على أن "حقنا في محاسبة هذا الكيان المارق لن يسقط بالتقادم، ولن تمحى هذه الفظائع من ذاكرة الشعوب والأجيال، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه هؤلاء المجرمون على ما ارتكبوه بحق شعبنا وبحق الإنسانية".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

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