قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك: إن قوات الاحتلال اقتحمت مدن جنين، نابلس، رام الله، الخليل، قلقيلية والقدس واعتدت على الفلسطينيين واعتقلت 15 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى نحو 8680.

في اليوم الـ218 للعدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق عدة في القطاع، خاصة في رفح ومخيم النصيرات ومدينة غزة، مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحى حيث ارتفعت حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 34 ألفا و934 شهيدا و78 ألفا و572 مصابا.

كما تصدت فصائل المقاومة لتوغلات الجيش الإسرائيلي في رفح، مما كبده خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، حيث اعترف بمقتل 4 جنود، وإصابة اثنين بجروح خطيرة.

وبشأن عملية رفح، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن العملية ستستمر نحو شهرين، وستتم على مراحل بحيث يمكن إيقافها بأي لحظة حال التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في غزة.

سياسيا، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستخدمان المفاوضات غطاء للهجوم على رفح، مشيرة إلى أنها ستجري مشاورات مع فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في إستراتيجية التفاوض.

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