مصارع فلسطيني يثني على مواقف ايران الداعمة لشعبه المظلوم

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم، بين "ابورميلة" ورئيس الاتحاد الايراني للمصارعة "علي رضا دبير"؛ وذلك على هامش منافسات المصارعة الحرة المؤهلة لاولمبياد فرنسا 2024، والمقامة خلال يومي السبت والاحد 11 و12 ايار / مايو الجاري باستضافة اسطنبول التركية.

وعبّر بطل المصارعة الفلسطينية للوزن 57 كغ، اصالة ونيابة عن شعبه وجميع الرياضيين في فلسطين المحتلة، عن تقديره للدعم والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الايراني للمصارعة الى المصارعة الفلسطينية، مضافا الى مواقف جمهورية ايران الاسلامية الداعمة للشعب المظلوم في هذا البلد.

انتهى ** ح ع