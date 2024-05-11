١١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٢٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85473486
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مسؤول : زلزال فارس سجّل خسائر في 300 منزل

١١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٢٦ م
رمز الخبر: 85473486
مسؤول : زلزال فارس سجّل خسائر في 300 منزل

شيراز / 11 ايار / مايو / إرنا- قال مسؤول في محافظة فارس (جنوب ايران)، ان حادث الزلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر الذي ضرب بعد ظهر اليوم منطقة "اهل" لمدينة "لامرد" (جنوبي المحافظة)، تسبب في اضرار لدى 300 منزل؛ مبينا ان بعض المنازل تعرض لتشققات اثر هذا الحادث.

واضاف "امين علي مرادي" في تصريح لمراسل ارنا، انه فضلا عن تلك الخسائر، هناك 3 منازل اخرى مسجلة في قائمة التراث الوطني، ايضا لحقت بها اضرار من جراء زلزال فارس اليوم.

كما اشار هذا المسؤول الى اصابة شخصين من سكان "اهل" حين ابتعادهم عن منطقة الزلزال، ومغادرة اغلبية اهالي المنطقة منازلهم ترقبا للهزات الارتدادية الناجمة عن هذا الحادث.

وحدث زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، عند الساعة 13:56 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 22 كيلومترا من سطح الارض، وقد تحدد مركزه عند التقاء خطي 27.3 شمالا و53.61 شرقا.

وتقع مدينة أهل على بعد 375 كيلومتر من مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

انتهى **ح ع

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