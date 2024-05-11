وزير الداخلية : إجراء الانتخابات إلكترونيا إنجاز كبير

وأضاف "وحیدي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت : ان الشعب الإيراني سطّر ملحمة أخرى بمشاركته في هذه الانتخابات؛ مبينا ان المشاركة في الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي هذا العام، سجلت زيادة بنسبة 7% مقارنة بالدورات المماثلة في السنوات الماضية.

وتابع : بالرغم من رغبات الأعداء، لقد حدثت منافسة في غاية الجدية خلال الانتخابات التشريعية، وقد احبطت جميع المخططات الأمنية ​​المناوئة، كما تجلت ثقة شعبية جيدة خلال عملية التصويت.

وأجريت انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي الايراني، في 1 مارس 2024، وتمكن 245 مرشحا من الدخول الى المجلس، وتم تحديد مصير المقاعد الـ 45 المتبقية في الجولة الثانية من هذه الانتخابات التي جرت امس الجمعة.

وفي المرحلة التكميلية، تحددت اسماء المرشحين الذين فازوا بالانتخابات لدخول البرلمان، وذلك من خلال التصويت في 22 دائرة انتخابية لدى العديد من المدن، وهي : تبريز، شبستان، ميانه، بارس آباد، سميرم، لانجان، كرج، طهران، ورامين، بيرجند، مشهد، عبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شيراز، مرودشت، خرم آباد، قائمشهر، ملاير، كرمانشاه، وكنبد كاووس.

انتهی**2054 / ح ع **