القسام تعلن وفاة أسير إسرائيلي يحمل الجنسية البريطانية

واوضح ابوعبيدة في بيان صحفي اليوم : لقد تدهورت حالة الاسير "بوبلابيل" الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية، بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

وقبل قليل، نشر الإعلام الحربي التابع لـ"كتائب القسام"، مقطع فيديو مقتضب يظهر فيه أسير إسرائيلي لدى الحركة، ووعدت بإيضاح حقيقة ما حدث عقب نشر الفيديو المقتضب.

وتتضح الصورة الكاملة الآن بإعلان وفاة الأسير "بوبلابيل"، في حالة ليست الأولى من نوعها، حيث لقي العديد من الأسرى الإسرائيليين مصرعهم جراء المواجهات التي يشهدها القطاع منذ أشهر، وبنيران إسرائيلية.

انتهى ** ح ع