سعة نقل الغاز الايراني بلغت 950 مليون متر مكعب يوميا

واضاف حسيني في مؤتمر صحفي اليوم السبت وفي اليوم الاخير من الدورة ال28 للمعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات ان المهمة الرئيسية لشركته تتمثل في نقل الغاز الى مداخل المدن والصناعات والمستهلكين في ارجاء البلاد.

واضاف انه يتم تسلم الغاز الطبيعي من 22 مصفى لتكرير الغاز والمناطق النفطية ومستوعدين للتخزين ومن ثم توصيله الى الفين و 200 نقطة مستهلكة عن طريق اكثر من 39 الف كيلومتر خط للجهد العالي و 91 محطة لتقوية الضغط.

واوضح حسيني دعم شركة نقل الغاز الايرانية للشركات القائمة على المعرفة موضحا ان اصلاح وتصنيع القطع والمكونات اللازمة، يتم على يد الشركات الايرانية، ولسنا الان بحاجة الى استيراد التوربينات من الخارج.

واكد جهوزية شركة نقل الغاز للتعاون الشامل مع الشركات القائمة على المعرفة والقطاع الخاص.