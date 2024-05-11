توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشروعات ذات الاولوية

اعلن ذلك منظور في حسابه في الفضاء الافتراضي.

وكان رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة قد اعتبر في وقت سابق ان حماية الطاقم الطبي والنهوض بنظام الصحة والسلامة، يشكل احدى الاولويات الرئيسية للحكومة.