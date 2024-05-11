توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشروعات ذات الاولوية

اعلن ذلك منظور في حسابه في الفضاء الافتراضي.
وكان رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة قد اعتبر في وقت سابق ان حماية الطاقم الطبي والنهوض بنظام الصحة والسلامة، يشكل احدى الاولويات الرئيسية للحكومة.
طهران/ 11 ايار/مايو/ارنا – قال رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة داور منظور ان الاخذ بنظر الاعتبار الاعتمادات اللازمة لاستكمال وتدشين المشروعات ذات الاولوية والاهتمام الخاص بالمسائل المتبقية بالمحافظات وعلى الصعيد الوطني، يعد من ميزات قانون الموازنة للعام الايراني الجاري (1303).
اعلن ذلك منظور في حسابه في الفضاء الافتراضي.
وكان رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة قد اعتبر في وقت سابق ان حماية الطاقم الطبي والنهوض بنظام الصحة والسلامة، يشكل احدى الاولويات الرئيسية للحكومة.
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