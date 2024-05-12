متظاهرون مؤيدون لفلسطين يهتفون بـ "انتفاضة" في طوكيو

وخرج المئات في تظاهرة رافضة للإبادة الجماعية وتعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الجارية.

وكانت المظاهرة، التي تحمل شعار "انتفاضة، انتفاضة"، أول مسيرة من نوعها في طوكيو تنظم وتقودها جاليات فلسطينية، حيث هتف المشاركون بشعارات مطالبة بحرية الفلسطينيين وتحرير أراضيهم.

وعبرت المنظمة "تاتيانا سكون" عن فخرها بالمشاركة في هذه المسيرة التاريخية، مؤكدة على أهمية إظهار الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.

كما شهد العديد من المدن والعواصم عبر العالم، أمس السبت، تظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة، وباغتيال الأطفال الفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها إبادة جماعية.

وطالب المتظاهرون، الحكومات بوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، والجامعات بقطع العلاقات الأكاديمية والبحثية معها، ورددوا هتافات تطالب بالحرية لفلسطين وبإنهاء الحرب على غزة.

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