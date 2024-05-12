١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٤٧ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85473897
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أوتشا: المواد الغذائية ستنفد في جنوب غزة نتيجة إغلاق المعابر

١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٤٧ ص
رمز الخبر: 85473897
أوتشا: المواد الغذائية ستنفد في جنوب غزة نتيجة إغلاق المعابر

طهران/ 12 ايار/ مايو/ ارنا- حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من أن المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب غزة ستنفد الیوم الأحد، في ظل استمرار إغلاق المعابر المؤدية إلى مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأشار "جورجيوس بتروبولوس" في مقطع مصور على منصة إكس إلى الوضع الإنساني المتدهور بقطاع غزة نتيجة إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى رفح، أو عدم أمانها.

وقال: إن المواد الغذائية المخصصة للتوزيع جنوب غزة لدى برنامج الأغذية العالمي والأونروا ستنفد یوم الاحد، مطالبا بإدخال فوري للمساعدات والوقود.

وفي السادس من مايو/أيار الماضي، أعلن الكيان الصهيوني بدء عملية عسكرية في رفح ووجهت تحذيرات لنحو 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرا.

وصباح الثلاثاء السابع من الشهر ذاته، سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

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