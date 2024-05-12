١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85474062
T T
٠ Persons

سمات

ملفات إخبارية

الرئيس الكولومبي لنتنياهو: إسقاط القنابل على الأطفال والنساء لا يجعلك بطلا

١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٩ ص
رمز الخبر: 85474062
الرئيس الكولومبي لنتنياهو: إسقاط القنابل على الأطفال والنساء لا يجعلك بطلا

طهران/ 12 أيار/مايو/إرنا- خاطب الرئيس الكولومبي "غوستافو بيترو"، رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو بقوله "إن إسقاط القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعلك بطلا."

وكتب الرئيس الكولومبي على منصة "ايكس" مخاطبا نتنياهو "سوف يسجلك التاريخ على أنك مرتكب لإبادة جماعية، إن إسقاط القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعلك بطلا".

وأضاف "أنتم (نتنياهو) تقفون جنبا إلى جنب مع أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا، إن الإبادة الجماعية هي إبادة جماعية، بغض النظر عما إذا كان معتنقا لدين أم لا، حاول على الأقل وقف المذبحة".

جاء رد الرئيس الكولومبي على نتنياهو، بعد الأكاذيب التي أوردها الأخير عبر منصة "إكس"، مساء أمس السبت، بزعمه أن ما أسماه "إسرائيل" "لا تتلقى محاضرات من أحد المعادين للسامية والمؤيدين لحركة حماس، ..، عار عليك أيها الرئيس بيترو!".

انتهى**3276

٠ Persons

سمات

ملفات إخبارية

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .