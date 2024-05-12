الرئيس الكولومبي لنتنياهو: إسقاط القنابل على الأطفال والنساء لا يجعلك بطلا

وكتب الرئيس الكولومبي على منصة "ايكس" مخاطبا نتنياهو "سوف يسجلك التاريخ على أنك مرتكب لإبادة جماعية، إن إسقاط القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعلك بطلا".

وأضاف "أنتم (نتنياهو) تقفون جنبا إلى جنب مع أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا، إن الإبادة الجماعية هي إبادة جماعية، بغض النظر عما إذا كان معتنقا لدين أم لا، حاول على الأقل وقف المذبحة".

جاء رد الرئيس الكولومبي على نتنياهو، بعد الأكاذيب التي أوردها الأخير عبر منصة "إكس"، مساء أمس السبت، بزعمه أن ما أسماه "إسرائيل" "لا تتلقى محاضرات من أحد المعادين للسامية والمؤيدين لحركة حماس، ..، عار عليك أيها الرئيس بيترو!".

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