١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85474107
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ملفات إخبارية

مسؤول صهيوني: ايلات تتكبد 3 مليارات دولار بسبب اليمن

١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٩ ص
رمز الخبر: 85474107
مسؤول صهيوني: ايلات تتكبد 3 مليارات دولار بسبب اليمن

طهران/ 12 أيار/مايو/إرنا- قال مدير معهد البيئة والرفاه الإسرائيلي "وشيه ترديمان"، أن ميناء إيلات وحده تكبد خسائر مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار بسبب عمليات اليمن ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأعاد المسؤول الصهيوني، اليوم، التأكيد على الخسائر الكبيرة الذي تعرض لها الكيان الصهيوني جراء العمليات اليمنية المتصاعدة ضد الإمدادات التي تصله من خلال النقل البحري التجاري.

وحذر المسؤول الصهيوني من أن الوضع في البحر الأحمر أصبح يمثل تحديا متزايدا لكيان الاحتلال في الأشهر الأخيرة وهو ما يشكل تهديدا لأمنه واقتصاده ودبلوماسيته.

وقد كان العديد من مسؤولي الكيان الصهيوني أكدوا أن الحصار البحري اليمني الذي جاء رداً على العدوان المستمر على قطاع غزة، أدى إلى شل الأنشطة البحرية الإسرائيلية، مما وجه ضربة قوية لاقتصادها.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة اليمنية تفرض منذ نوفمبر الماضي حصارا بحريا على الكيان الصهيوني بهدف خنقه اقتصاديا لكف عدوانه وحصاره على قطاع غزة.

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