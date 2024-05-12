مسؤول صهيوني: ايلات تتكبد 3 مليارات دولار بسبب اليمن

وأعاد المسؤول الصهيوني، اليوم، التأكيد على الخسائر الكبيرة الذي تعرض لها الكيان الصهيوني جراء العمليات اليمنية المتصاعدة ضد الإمدادات التي تصله من خلال النقل البحري التجاري.

وحذر المسؤول الصهيوني من أن الوضع في البحر الأحمر أصبح يمثل تحديا متزايدا لكيان الاحتلال في الأشهر الأخيرة وهو ما يشكل تهديدا لأمنه واقتصاده ودبلوماسيته.

وقد كان العديد من مسؤولي الكيان الصهيوني أكدوا أن الحصار البحري اليمني الذي جاء رداً على العدوان المستمر على قطاع غزة، أدى إلى شل الأنشطة البحرية الإسرائيلية، مما وجه ضربة قوية لاقتصادها.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة اليمنية تفرض منذ نوفمبر الماضي حصارا بحريا على الكيان الصهيوني بهدف خنقه اقتصاديا لكف عدوانه وحصاره على قطاع غزة.

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