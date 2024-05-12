١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٠٨ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85474532
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كاظمي قمي: إيران مستعدة لتقديم خدمات الإغاثة لأسر ضحايا الفيضانات في أفغانستان

١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٠٨ م
رمز الخبر: 85474532
كاظمي قمي: إيران مستعدة لتقديم خدمات الإغاثة لأسر ضحايا الفيضانات في أفغانستان

طهران/ 12 ايار/ مايو/ ارنا- قال السفير والممثل الخاص لرئيس الجمهورية الإيرانية في أفغانستان: بناءً على طلب السلطات الأفغانية،إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لإرسال قوات الإغاثة والفرق طبية والمواد الإغاثية الضرورية کهدية من الشعب الإيراني إلى شعب أفغانستان.

وكتب "حسن كاظمي قمي" على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: إن وقوع الفيضانات في المناطق الشمالية من أفغانستان والتي تسببت في وفاة عدد كبير من سكان هذه المناطق، أصابنا بالأسف والحزن.

وأعرب قمي عن أسف إيران العميق حكومة وشعبا إثر الفيضانات التي شهدها مختلف مدن وقرى أفغانستان وخاصة في المناطق الشمالية من هذا البلد والتي تسببت في وقوع أضرار جسيمة وأدى إلى إصابة عدد كبير من أبناء الشعب الأفغاني وتدمير بعض المنازل وأضرار مادية.

وکتب: بناءً على طلب السلطات الأفغانية،إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لإرسال قوات إغاثة وفرق طبية ومواد مساعدة ضرورية کهدية من الشعب الإيراني إلى شعب أفغانستان في أسرع وقت ممكن.

انتهی**1426

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