ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 35 ألفا

وأفادت قناة الجزیرة نقلا عن وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و114 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و114 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفا و34 شهيدا و78 ألفا و755 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

انتهی**2054