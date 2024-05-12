١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:١٩ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85474691
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ملفات إخبارية

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 35 ألفا

١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:١٩ م
رمز الخبر: 85474691
ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 35 ألفا

طهران/12 أیار/مایو/ارنا-أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاحد ، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35034 شهيدا و78755 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت قناة الجزیرة نقلا عن وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و114 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.  

وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و114 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفا و34 شهيدا و78 ألفا و755 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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