قیادي فلسطیني: العدوان على رفح سيفشل.. الضغوط الأميركية على نتنياهو غير جدية

وفي حديث إلى الميادين، شدّد ناجي على أن واشنطن لو أرادت وقف العدوان على رفح لاستطاعت وقفه فوراً، مؤكداً أنّ الضغوط الأميركية على نتنياهو غير جدية وغير مقنعة.

ولفت ناجي إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية موحّدة، وأن المقاومين على الأرض موحّدون، والكلّ يشارك في المواجهة المشرّفة في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ219، مرتكباً المزيد من المجازر بحق المدنيين، وذلك بالتزامن مع تعمّق الاحتلال في عمليته في رفح جنوبي القطاع.

من جهتها، قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنّ نحو 300 ألف شخص نزحوا من رفح مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني، مشددة على أن لا مكان آمناً للذهاب إليه في القطاع.

وكان الاحتلال قد زعم في مستهل عمليته العسكرية في رفح أنها عملية "محدودة النطاق ومؤقتة" طالباً من السكان إخلاء المناطق الشرقية من رفح والتوجّه إلى منطقة المواصي.

انتهی**2054