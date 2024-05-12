١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٢٨ م
رمز الخبر: 85474753
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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كتائب القسام تدمر دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا

١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٢٨ م
رمز الخبر: 85474753
كتائب القسام تدمر دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا

طهران/12 ايار/مايو/ ارنا - أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد عن تدميرها دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا .

اعلنت كتائب القسام عن ان مجاهديها قد استهدفوا دبابتين تابعتين لكيان الاحتلال الاسرائيلي من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” بالقرب من صالة مزايا شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وافادت كتائب القسام عن تدمير هاتين الدبابتين التابعتين للكيان الصهيوني، وتحقيق اصاباة مؤكدة داخلها مابين قتيل وجريح.

واضافت بأنه و بعد استهداف  هاتين الدبابتين هرب جنود العدو المتواجدين في المكان الى منزل مفخخ اعد مسبقا وتم تفجيره وايقاع القوة بين قتيل وجريح شرق مخيم جباليا

كما اعلنت حماس عن تفجير عبوة رعدية بقوة صهيونية خاصة واستهداف ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا.

وتابعت ان مجاهدي كتائب القسام قصفوا  مرتين مغتصبة “سديروت” برشقةٍ صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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