كتائب القسام تدمر دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا

اعلنت كتائب القسام عن ان مجاهديها قد استهدفوا دبابتين تابعتين لكيان الاحتلال الاسرائيلي من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” بالقرب من صالة مزايا شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وافادت كتائب القسام عن تدمير هاتين الدبابتين التابعتين للكيان الصهيوني، وتحقيق اصاباة مؤكدة داخلها مابين قتيل وجريح.

واضافت بأنه و بعد استهداف هاتين الدبابتين هرب جنود العدو المتواجدين في المكان الى منزل مفخخ اعد مسبقا وتم تفجيره وايقاع القوة بين قتيل وجريح شرق مخيم جباليا

كما اعلنت حماس عن تفجير عبوة رعدية بقوة صهيونية خاصة واستهداف ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا.

وتابعت ان مجاهدي كتائب القسام قصفوا مرتين مغتصبة “سديروت” برشقةٍ صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

انتهى**ر.م