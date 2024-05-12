رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يصدر مرسوما بإنشاء منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي

ووافق مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العامة يوم الاثنين 22 نيسان/ابريل على قانون إنشاء "منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي" (سبند) كما وافق عليه مجلس صيانة الدستور في 1 ايار/مايو 2024.

ويهدف انشاء هذه المنظمة من اجل مواصلة وترسيخ مسيرة العالم الشهيد "محسن فخري زاده" وتحقيق التقنيات المتفوقة اللازمة للدفاع والأمن حاضرا ومستقبلا.

واشار القانون الى ان المنظمة سيتم انشاؤها تأكيدا على الابتكار ودعم التطور على صعيد التكنولوجيا مما يشكل أحدث مفاجآت للعدو والاستعداد لأي مفاجآت تطرأ على البلاد، وايضا تأكيدا على إدارة واكتساب التقنيات المبتكرة والناشئة والرائدة وعالية المخاطر والمتفوقة في المجالات للتهديدات الجديدة والناشئة بالإضافة الى تصميم وتصنيع وإنتاج وتوريد ودعم المنتجات الدفاعية الجديدة.

انتهى**ر.م