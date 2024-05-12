١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٢٩ م
رمز الخبر: 85474792
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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لمتابعة مسيرة الشهيد فخري زاده؛

رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يصدر مرسوما بإنشاء منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي

١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٢٩ م
رمز الخبر: 85474792
رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يصدر مرسوما بإنشاء منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي

طهران / 12 ايار/مايو/إرنا - أبلغ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بقانون إنشاء "منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي" بهدف مواصلة وترسيخ مسيرة العالم الشهيد محسن فخري زاده.

ووافق مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العامة  يوم الاثنين 22 نيسان/ابريل على قانون إنشاء "منظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي" (سبند) كما وافق عليه مجلس صيانة الدستور في 1 ايار/مايو 2024.

ويهدف انشاء  هذه المنظمة من اجل مواصلة وترسيخ مسيرة العالم الشهيد "محسن فخري زاده" وتحقيق التقنيات المتفوقة اللازمة للدفاع والأمن حاضرا ومستقبلا.

واشار القانون الى ان المنظمة سيتم انشاؤها تأكيدا على الابتكار ودعم التطور على صعيد التكنولوجيا  مما يشكل أحدث مفاجآت للعدو والاستعداد لأي مفاجآت تطرأ على البلاد، وايضا تأكيدا  على إدارة واكتساب التقنيات المبتكرة والناشئة والرائدة وعالية المخاطر والمتفوقة في المجالات للتهديدات الجديدة والناشئة بالإضافة الى تصميم وتصنيع وإنتاج وتوريد ودعم المنتجات الدفاعية الجديدة.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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