خرازي: على أمريكا أن تتوقف إرسال الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي

و خلال المؤتمر الثالث للحوار الإيراني- العربي بعنوان "من أجل التعاون والتفاعل" والذي يستضيفه المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في طهران، أضاف خرازي: قضيتنا الأهم في الشرق الأوسط هي حرب غزة وعلى الجميع أن يحاولوا وقف هذه الحرب، لكنها للأسف مستمرة بدعم من أمريكا وأوروبا.

وتابع: من ناحية، أوروبا والولايات المتحدة تقدمان أسلحة فتاكة للکیان الصهيوني، ومن ناحية أخرى، فإنهما تذرفان دموع التماسيح على المواطنين الفلسطينيين نساءً وأطفالاً.

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية إن الدول الإسلامية بذلت جهودا ونظمت اجتماعات في منظمة التعاون الإسلامي وأصدرت بيانات ولكن هذا لا يكفي، وينبغي عليهم فرض عقوبات على إسرائيل ومحاولة وقف الحرب في غزة.

وأعرب خرازي عن أمله في أن يحقق هذا المؤتمر التقارب الفكري بين المشارکین وأن ينعكس ذلك في بلدانهم وأن يكون فصلا لمزيد من التفاعل بين إيران والدول العربية.

وانطلقت مساء اليوم الأحد في طهران أعمال المؤتمر الثالث للحوار الإيراني- العربي بعنوان "من أجل التعاون والتفاعل" والذي يستضيفه المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية.

هذا المؤتمر يأتي بعد مؤتمرين عقدا بمبادرة مشتركة بين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومركز الجزيرة للدراسات خلال العامين الماضيين.

ويشارك في المؤتمر نحو 40 مفكراً وخبيراً من 15 دولة عربية، وسيناقشون مع نظرائهم الإيرانيين أهم القضايا التي تمس المنطقة والعالم الإسلامي. علما أن المؤتمر يهدف إلى التوصل إلى فهم أفضل للموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين إيران والعالم العربي.

ويتضمن هذا المؤتمر ثمانية لقاءات متخصصة تعتبر فيها قضية فلسطين وحرب غزة ومستقبلها موضوعات خاصة.

وستخصص اجتماعات أخرى لأهم قضايا المنطقة، بما في ذلك النظام العالمي الجديد ودور منطقة غرب آسيا في هذا النظام، والقضايا الأمنية والاقتصادية.

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