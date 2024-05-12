باقري يدعو المنظمات الدولية لضمان امن ورفاهية الشعب الافغاني

وقد التقى باقري الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا لبحث اخر مستجدات التطورات في افغانستان والاجتماع المقبل في الدوحة.

وقال ان عقد مقارنة للوضع في افغانستان ابان دخول امريكا اليها والظروف ما بعد الانسحاب الامريكي منها تظهر مدى الدور الذي لعبه الوجود الامريكي في توسيع نطاق التدهور الامني في افغانستان وزيادة تهديد الارهاب وانتاج المخدرات.

واكد ضرورة توفير التمهيد لعودة الافغانيين الموجودين في الخارج بما فيها ايران والدارسين واصحاب المهارات الى بلادهم وتوظيف طاقاتهم لبناء افغانستان.

وشدد على دور الامم المتحدة في احلال السلام والاستقرار في افغانستان وكذلك دور الدول الجارة في هذا المجال.

اما روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان فقد اشارت الى تعقيدات الوضع في افغانستان وتعدد اللاعبين ومواقفهم، لتشدد على ضرورة التنسيق بين مواقف بلدان المنطقة وخارج المنطقة للمساعدة على تنمية واستقرار افغانستان.