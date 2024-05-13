منتخب سيدات إيران لهوكي الصالات يفوز على المنتخب العُماني في بطولة اسيا

وفي اول مبارة له في بطولة كأس آسيا لهوكي الصالات 2024 التي تقام حاليا في تايلاند، واجه منتخب سيدات إيران لهوكي الصالات اليوم الاثنين المنتخب العماني وفاز عليه بنتيجة 8-0.

وسجلت أهداف المنتخب الايراني كل من إلهام دايي (3 أهداف) وزيبا يحيوي (هدفين) والميرا بوباش وب549انيا عباسي ودينا عبد الرحيمي.

وفي نهاية المباراة تم اختيار زيبا يحيوي كابتن المنتخب الوطني الايراني كأفضل لاعبة على أرض الملعب.

وفي اليوم الثاني للمسابقة غذا الثلاثاء، سيواجه المنتخب الوطني الايراني المنتخب الفيتنامي صباحا والمنتخب الماليزي بعد الظهر.

يتكون منتخب سيدات إيران لهوكي الصالات من 13 لاعبة تحت قيادة المدرب الصيني- الأمريكي جون كينت ويل.

ويخوض منافساته في المجموعة الأولى (A) من هذه المسابقة مع فرق كازاخستان ،ماليزيا ،نيبال وسلطنة عٌمان.

اما في المجموعة الثانية(B) تتنافس فرق من تايلاند وإندونيسيا وسنغافورة وكمبوديا وفيتنام.

وتستضيف تايلاند هذه البطولة المؤهلة لكأس العالم خلال الفترة 13-16 مايو/أيار الجاري.

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