ايران تفوز بالمركز الثالث في بطولة أقوى الرجال في روسيا

أقيمت بطولة أقوى الرجال في سباق الجائزة الروسية الكبرى (Siberian Power Show ) بواقع 6 منافسات في قسم المحترفين.

وفي هذه البطولة، تنافس رضا قيطاسي عن فئة الوزن الثقيل كممثل لإيران ونجح في الحصول على المركز الأول في منافستين و المركز الثاني في اثنين من المنافسات الاخرى .

وفاز قيطاسي بمنافسة حمل 340 كلغ من الخشب بطول 40 مترا في الجزء الاحترافي من مسابقة أقوى رجال العالم بتسجيله رقما قياسيا استثنائيا وتفوقه على المنافسين.

واصبح أفضل رياضي في منافسات الجرم السماوي. كما حصل على المركز الثاني في منافسات الثلاثي والجذع.

و حصل قيطاسي، بصفته بطل الرجال الحديديين الإيرانيين، على المركز الثالث في هذه البطولة وفاز بجائزة الـ 5 آلاف دولار.

وفي العام الماضي، احتل قيطاسي المركز الخامس في هذه البطولة، وأنهى المنتخب الإيراني مسيرته بثلاث ميداليات فضية في فئة الهواة.

انتهى**ر.م