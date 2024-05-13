الصحة الفلسطینیة تحذر من انهيار القطاع الصحي بغزة وانقطاع الكهرباء عن المستشفى الأوروبي

وأفاد مراسل الجزيرة في الوقت ذاته، بانقطاع الكهرباء عن المستشفى الأوروبي في خان يونس بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود منذ 7 أيام.

کما اعلن الصحة في غزة: الاحتلال يشن حرب إبادة جماعية في مخيم جباليا.

من جانبه قال مدير إسعاف الخدمات الطبية في شمال غزة لألجزيرة:قوات الاحتلال تستهدف عربات الإسعاف في مخيم جباليا وانتشلنا أكثر من 20 شهيدا وعشرات المصابين في مخيم جباليا.

وتابع: قوات الاحتلال تشن حرب إبادة جماعية في مخيم جباليا ولم نتمكن من الوصول إلى عدد كبير من الشهداء في هذا المخيم.

من جانبه أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاولة التوغل داخل مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وأشار إلى أن تلك القوات اقتحمت مراكز إيواء في مخيم جباليا وأجبرت النازحين على مغادرتها.

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