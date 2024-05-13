استكتاب للمشاركة في جائزة المصطفى (ص) الدولية للعلماء

وتهدف هذه الجولة من جائزة المصطفى (ص) إلى تشجيع العلماء الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، في المجالات المعرفية والتكنولوجيا والأحياء والطب.

وتمنح هذه الجائزة لشخصين من العلماء الشباب تحت سن الأربعين على مستوى العالم الإسلامي، في مجال العلوم والتكنولوجيا البيولوجية والطبية وتشمل وسام العالم الشاب مصطفى (ص) وجائزة نقدية تعادل 10000 دولار.

وبحسب قواعد الجائزة، يتعين أن يكون للمرشحون نشاطات في مجالات العلوم والتكنولوجيا البيولوجية والطبية، ويمكن للعلماء المسلمين (بغض النظر عن جنسياتهم)، وايضا العلماء القاطنين في البلاد الإسلامية (بغض النظر عن دياناتهم) الحصول على هذه الجائزة.

والمؤسسات والعلماء البارزون الذين يرغبون في الترشح لجائزة المصطفى الاولى الخاصة بالعلماء، تقديم وثائقم خلال فترة اقصاها 31 اغسطس 2024، على ان يقام حفل توزيع الجوائز بنهاية 21سبتمبر 2024.

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