١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٥٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85475789
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في تصريح على هامش تفقده لمعرض الكتاب بطهران؛

قائد الثورة يحذر من استبدال مطالعة الكتب بالفضاء الافتراضي

١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٥٩ م
رمز الخبر: 85475789
قائد الثورة يحذر من استبدال مطالعة الكتب بالفضاء الافتراضي

طهران / 13 ايار / مايو / ارنا – حذر قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي الخامنئي"، من التداعيات السلبية الناجمة عن الاستناد على الفضاء الافتراضي، تماما وبالشكل الذي يتم فيه الاستغناء عن ثقافة مطالعة الكتاب في المجتمع.

جاء ذلك في تصريح لسماحة القائد بعد زيارته التفقدية التي استغرقت 3 ساعات لمعرض الكتاب الدولي المقام بطهران لنسخته الـ 35، خلال الفترة من 8 الى 18 ايار / مايو الجاري.

واكد الامام الخامنئي على المسؤولين بوزارة الثقافة ومنظمة الاعلان الاسلامي، ان يوفروا كامل الدعم للناشطين في مجالات طباعة ونشر الكتب، كما اشاد بالجهود التي بذلت من قبل الجهات المعنية في هذا الخصوص؛ داعيا الى مواصلة هذا المسار.

قائد الثورة، دعا ايضا الناشطين عبر الفضاء الافتراضي، بان يضعوا نصب مسؤولياتهم ومن خلال برامجهم ومنشوراتهم الترويجية، التحفيز على ثقافة مطالعة الكتب في المجتمع.

قائد الثورة يحذر من استبدال مطالعة الكتب بالفضاء الافتراضي

وعن معرض طهران الدولي للكتاب هذا العام، قال سماحته : ان زيادة الاصدارات الحديثة، واعادة نشر بعض الكتب المناسبة باعداد كبيرة، من الاخبار السارة التي يبشر بها المعرض؛ كما جدد التاكيد على المسؤولين بضرورة التركيز على نشر الكتب المناسبة لجيل الشباب وتشجيعهم على المطالعة واكتساب المعرفة.

انتهى** ح ع

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