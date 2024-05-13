وزير الموانئ الهندي : ميناء تشابهار ذو قيمة ستراتيجية

وخلال مراسم التوقيع على عقد حول "تجهيز وتشغيل محطات الحاويات والبضائع العامة" بمرفأ الشهيد البهشتي في ميناء تشابهار، أضاف سارباناندا سونوال : سوف نبذل قصارى جهدنا لتطوير ميناء تشابهار قدر الإمكان وسنحاول تسهيل طريق التجارة في هذا الميناء.

وتابع : اليوم، وبحضور وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، جرت مناقشة جيدة حول الممر الشمالي الجنوبي، وبناء على الإرادة المشتركة لقادة البلدين، ونحن نخطط لتحويل ميناء تشابهار إلى أحد المراكز الرئيسية للنقل والعبور.

من جانب اخر، اقترح وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني "مهرداد بذرباش" خلال هذه المراسم، على السلطات الهندية بإطلاق "شركة شحن مشتركة" بين الشركات الإيرانية والهندية من أجل تطوير حركة العبور في المنطقة، وقال : سيتم قريبا تقديم هذا الاقتراح بشكل رسمي.

وأضاف بذر باش : ان جزءا من مشروع تطوير حركة العبور بنسبة 58٪ في إيران العام الماضي (مقارنة بالعام السابق) یعود إلى تطور التعاون بين إيران ودول المنطقة.

ذكر انه، تم اليوم الاثنين، التوقيع على عقد المشاركة مع شركة IPGL الهندية، حول تجهيز وتشغيل مرفأ "الشهيد بهشتي" في ميناء تشابهار (بمحافظة سيستان وبلوشستان - جنوب شرقي البلاد).

ويعتبر التوقيع على هذا الاتفاق، نقطة تحول في مجال التعاون التجاري والاقتصادي، الثنائي والإقليمي بين البلدين، فضلاً عن تسهيل التعاون الاستراتيجي بين إيران والهند.

انتهی**2054 / ح ع **