مسؤول برلماني : لا قيود امام توسيع التعاون الايراني الصيني

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بين بروجردي، والسيدة "يين جيان يي" مساعدة رئيس اللجنة الاستشارية بمحافظة "جيانغ شي" الصينية، والتي تقود وفدا في زيارتها الحالية الى ايران.

ولفت المسؤول البرلماني، الى "العلاقات العريقة والقواسم الثقافية المشتركة الوفيرة"، التي تجمع بين البلدين ايران والصين، متطلعا الى اتخاذ المزيد من الخطوات المشتركة بهدف تطوير التعاون والاواصر الثنائية.

واكد بروجردي على ارادة مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الصينية في تنفيذ "خطة التعاون الستراتيجي على مدى 25 عاما" بين طهران وبكين، وبما يشمل مختلف المجالات التي تهم البلدين.

ومضى الى القول : ان جمهورية ايران الاسلامية، لا تواجه اي قيود في مسار توسيع مجالات التعاون مع دولة الصين.

كما اقترح، توقيع "اتفاقية التوأمة" بين محافظة "جيانغ شي" الصينية مع احدى المحافظات الايرانية؛ حيث ابدى الجانب الصيني تاييده لهذا المقترح.

من جانبها، اكدت السيدة "جيان يي" على اهمية دور مجموعة الصداقة البرلمانية في سياق تطوير العلاقات بين ايران والصين؛ موجهة دعوة الى المجموعة البرلمانية بان تبعث وفدا ينوبها لزيارة محافظة جيانغ شي، لافتة بان السنوات الاخيرة سجلت منحى تصاعديا في مجال التعاون بين هذه محافظة الصينية مع ايران.

وعلى سبيل المثال، اشارت السيدة جيان يي، الى "اتفاق يجمع بين محافظة جيانغ شي، ومحافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران)؛ ينص على تعاون الجانبين في مجالات التعدين.

وفي الختام، صرحت مساعدة رئيس اللجنة الاستشارية بمحافظة جيانغ شي الصينية، انه خلال زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله رئيسي" العام الماضي الى بكين، اكد نظيره الصيني "شي جينغ بينغ" انه بغض النظر عن كافة الظروف التي تسود العالم اليوم، لن يحدث اي تغيير (سلبي) في ظروف العلاقات القائمة بين بكين وطهران.

انتهى ** ح ع