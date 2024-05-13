وزير الخارجية يؤكد اهتمام الجهاز الدبلوماسي لمتابعة ملف محمد رضا نوري

وقد التقى والد وزوجة محمد رضا نوري المواطن الايراني المسجون في العراق، وزير الخارجية، ليشرحا مسار اعتقاله وملفه القضائي ودعيا الى تعزيز الجهود للافراج عنه ونقله الى ايران.

اما وزير الخارجية فقد اشار الى واجب الجهاز الدبلوماسي لدعم الحقوق القنصلية للمواطنين الايرانيين في اقاصي العالم مؤكدا اهتمام المسؤولين الخاص لا سيما الجهاز الدبلوماسي لمتابعة ملف السيد محمد رضا نوري.

وتطرق الى الجهود المبذولة لحد الان في هذا الخصوص وقال متوجها الى والد وزوجة نوري ان الجهاز الدبلوماسي لن يتوانى عن بذل اي جهد لمساعدة السيد نوري والاسراع في الافراج عنه ونقله الى البلاد.