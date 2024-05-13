المهرجان الدولي للشعر الرضوي باللغة العربية يختتم اعماله

وقال المدير العام لدائرة الثقافة والارشاد الاسلامي في محافظة خوزستان مجيد منادى ان اهالي خوزستان هم اهل الشعر والادب.

واكد ان تيار شعر الامام الرضا (ع) في خوزستان قد تحول الى شجرة ضخمة، تبث العطر الرضوي في المحافظة باسرها مضيفا ان مهرجان الشعر العربي الرضوي يشكل فرصة للتبادل الثقافي بين الدول المختلفة حول محور الشعر.

وكان 167 عملا شعريا قد ارسل من شعراء بلدان مختلفة بما فيها ايران وسوريا والعراق ولبنان وقطر الى امانة مهرجان الشعر العربي الرضوي في قسمي الشعر الفصيح والشعبي، اختير من بينها 11 عملا من قبل هيئة التحكيم كاعمال مختارة لهذه الدورة.

وفي قسم الشعر الفصیح فاز مهدي النهیری من العراق بالمركز الاول وحسن عگله ثجیل من العراق بالمركز الثاني وسامر احمد محمد من سوریا بالمركز الثالث.

وفي قسم الشعر الشعبي فاز يوسف سعيد شرهاني من اهواز ونوري جابري زادة من جزيرة مينو وعلي مذكر بور من خرمشهر بالمراكز الاولى حتى الثالثة.