١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٥٢ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85476256
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ملفات إخبارية

حماس: المقاومة في غزة لا تعرف الانكسار ولا الاستسلام

١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:٥٢ ص
رمز الخبر: 85476256
حماس: المقاومة في غزة لا تعرف الانكسار ولا الاستسلام

طهران/ 14 أيار/مايو/إرنا- قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس "عزت الرشق"، ردا على تصريحات بنيامين نتنياهو التي طالبت باستسلام المقاومة الفلسطينية، أكد أن المقاومة في غزة لا تعرف الانكسار ولا الاستسلام.

وقال الرشق يمكن وقف الحرب من خلال استسلام الحركة والقاء سلاحها وتسليمنا الرّهائن، هي تصريحات سخيفة للاستهلاك المحلي تعكس حقيقة وضعه المأزوم الذي وصل إليه بعد مرور 220 يوماً من عدوانه وحرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبها ضد أهلنا في قطاع غزَّة، حيث لم يحقّق أيا من أهدافه العدوانية، سوى ارتكاب مزيد من المجازر المروعة ضد المدنيين العزَّل، كما توضح مستوى الخوف من حالة ارتفاع وتيرة الدعم لقضية شعبنا ومشروعية حقوقه حول العالم، وتكشف مجدداً انهزامه التاريخي أمام صمود شعبنا وبسالة مقاومتنا التي تسطّر يومياً ملاحم بطولية على أرض غزَّة، في كلّ محاور الاشتباك.

وأضاف: إن نتنياهو لا يزال يعيش أوهامه وأحلامه في تحقيق نصر مزعوم، لن يتحقّق  أبداً، ويبيع الوهم بحديثه عن نقاش بشأن ضمان إجلاء قادة حماس لخارج غزة ونفيهم.

وأكد على أنه لن يفلح بالنيل من رموز شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة، الذين لا يعرفون الانكسار ولا الاستسلام.

وتابع: إن الحرب التي يخوضها نتنياهو وجيشه عبثية وبلا أهداف ،وباتت تدور في حلقة مفرغة.

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