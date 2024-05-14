١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٢٠ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85476506
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وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الصهيوني يرتكب 8 مجازر جديدة في قطاع غزة

١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٢٠ ص
رمز الخبر: 85476506
وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الصهيوني يرتكب 8 مجازر جديدة في قطاع غزة

طهران / 14 أيار/مايو/إرنا- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 8 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل 82 شهيدا و234 إصابة منها للمستشفيات.

وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35173 شهيدا و79061 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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