مسؤول عراقي: مشاركتنا في معرض طهران للكتاب تهدف الى التبادل الثقافي والحضاري بين العراق وايران

وقال العصامي على هامش معرض طهران الدولي الـ 35 للكتاب، في مقابلة مع مراسلة ارنا، اليوم الثلاثاء: تمت دعوتنا من قبل الجمهوریة الاسلامية الايرانية وهذه المرة الاولی نشارك في معرض طهران الدولي، ولمشاركين اتحاد الناشرين العراقيين، الکتب في مختلف الاختصاصات الأدبية والرواية والقصة، مؤكدا: ان اتحاد الناشرين العراقيين يشارك في معرض طهران من خلال ٢٠ دار النشر وهذه المشاركة الاولی من جانب هذا الاتحاد.

وحول مشاركة الناشرين العراقيين في هذه الدورة، صرح العصامي: الغاية من مشاركتنا في هذه الدورة، التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين وهذا التبادل بين إيران والعراق مستمر لأنهما موافقين في العقيدة والاسلام وكل المواقف الثقافية كما مشاركتنا في هذا المعرض تهدف الى نقل الثقافة العراقية والايرانية بين الشعبين، والهدف الثاني من مشاركتنا، هو الترجمة من اللغة الفارسية باللغة العربية ومن اللغة العربية إلى الفارسية.

وحول العلاقات الثقافية بين العراق وايران، تابع نائب رئيس اتحاد الناشرين العراقيين: بالتاكيد هناك العلاقات الثقافية والاجتماعية وثيقة بين الشعبين، بعبارة أخرى القارئ العراقي والايراني بينهما تشابه في حالة الاجتماعية والاقتصادية وانهما متشابهان في الجذور الدينية والتاريخية والثقافية اذا هذا المعرض ومشاركتنا فيه يجسدان اللحمة الاجتماعيه بين البلدين.

ولفت العصامي إلى أن هذا المعرض من اجمل المعارض بالنسبة لمعارض أخری في الشرق الأوسط من جهة دور النشر والمساحة وعدد المشاركين.

وتنعقد الدورة الـ 35 لمعرض طهران الدولي للكتاب، خلال الفترة من 8 الى 18 مايو في مصلى الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران، تحت شعار "لنقرا ونبني".

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