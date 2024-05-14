١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٥٠ ص
رمز الخبر: 85476548
T T
٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

سمات

مسؤول عراقي: مشاركتنا في معرض طهران للكتاب تهدف الى التبادل الثقافي والحضاري بين العراق وايران

١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٥٠ ص
رمز الخبر: 85476548
مسؤول عراقي: مشاركتنا في معرض طهران للكتاب تهدف الى التبادل الثقافي والحضاري بين العراق وايران

طهران/ 14 ايار/ مايو/ ارنا- قال نائب رئيس اتحاد الناشرين العراقيين "ثائر العصامي": إن مشاركتنا في معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب تهدف الى ترجمة عدة كتب من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الفارسية و ايضا التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.

وقال العصامي على هامش معرض طهران الدولي الـ 35 للكتاب، في مقابلة مع مراسلة ارنا، اليوم الثلاثاء: تمت دعوتنا من قبل الجمهوریة الاسلامية الايرانية وهذه المرة الاولی نشارك في معرض طهران الدولي، ولمشاركين اتحاد الناشرين العراقيين، الکتب في مختلف الاختصاصات الأدبية والرواية والقصة، مؤكدا: ان اتحاد الناشرين العراقيين يشارك في معرض طهران من خلال ٢٠ دار النشر وهذه المشاركة الاولی من جانب هذا الاتحاد.

وحول مشاركة الناشرين العراقيين في هذه الدورة، صرح العصامي: الغاية من مشاركتنا في هذه الدورة، التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين وهذا التبادل بين إيران والعراق مستمر لأنهما موافقين في العقيدة والاسلام وكل المواقف الثقافية كما مشاركتنا في هذا المعرض تهدف الى نقل الثقافة العراقية والايرانية بين الشعبين، والهدف الثاني من مشاركتنا، هو الترجمة من اللغة الفارسية باللغة العربية ومن اللغة العربية إلى الفارسية.
وحول العلاقات الثقافية بين العراق وايران، تابع نائب رئيس اتحاد الناشرين العراقيين: بالتاكيد هناك العلاقات الثقافية والاجتماعية وثيقة بين الشعبين، بعبارة أخرى القارئ العراقي والايراني بينهما تشابه في حالة الاجتماعية والاقتصادية وانهما متشابهان في الجذور الدينية والتاريخية والثقافية اذا هذا المعرض ومشاركتنا فيه يجسدان اللحمة الاجتماعيه بين البلدين.

ولفت العصامي إلى أن هذا المعرض من اجمل المعارض بالنسبة لمعارض أخری في الشرق الأوسط من جهة دور النشر والمساحة وعدد المشاركين.

وتنعقد الدورة الـ 35 لمعرض طهران الدولي للكتاب، خلال الفترة من 8 الى 18 مايو في مصلى الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران، تحت شعار "لنقرا ونبني".

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

سمات

تعليقك

You are replying to: .